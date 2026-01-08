Uforia Music Murió Gerson Leos de Banda MS: así lo despidió Walo Silva El mundo del regional mexicano atraviesa días de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Gerson Leos, integrante fundamental de Banda MS.

La noticia tomó por sorpresa a fans, colegas y a toda la industria musical, luego de conocerse que el músico perdió la vida de manera repentina mientras jugaba béisbol, a causa de un infarto fulminante.

Más allá de la tristeza que ha generado su partida, uno de los momentos más conmovedores ha sido el mensaje que le dedicó Walo, vocalista de la agrupación, quien abrió su corazón para despedir no solo a un compañero de escenario, sino a un amigo y apoyo clave en su vida.

El mensaje de Walo: gratitud, dolor y despedida

A través de sus redes sociales Oswaldo Silva Carreón compartió un texto cargado de emoción, dejando ver lo difícil que ha sido asimilar la pérdida. En sus palabras se percibe el impacto inmediato del suceso, la imposibilidad de encontrar descanso y la sensación de que quedaron muchas historias y proyectos inconclusos.

"Siento un profundo pesar, una profunda tristeza en mi corazón. Aún no puedo asimilarlo… no puedo conciliar el sueño.

Quedaron tantas cosas pendientes hijo. Agradezco a DIOS por el tiempo que nos regaló con tu presencia y tu vida. EL sabe que fuiste alguien que me ayudó demasiado en mis momentos más difíciles (musicalmente y profesionalmente hablando). Quién me daba palabras de aliento cuando yo mismo había perdido la confianza en mí. Será difícil en el escenario el voltear atrás a mi izquierda y ya no verte ahí. A tu familia, esposa @sarahholcombedeleos y a tus bellos hijos, mi más sincero anhelo, el que DIOS traiga pronta paz a sus corazones. Vuela alto! Descansa en paz y de nuevo gracias por todo hijo. Y que se escuche en el cielo.. “en el piano, el maestro @gersonleos04 “ por siempre

Walo recordó a Gerson como alguien que estuvo presente en momentos determinantes de su carrera, especialmente cuando las dudas y las dificultades parecían ganar terreno. Destacó su papel como un pilar silencioso, alguien que ofrecía ánimo y confianza cuando más se necesitaba, tanto en lo musical como en lo personal.

El adiós de Banda MS

Horas antes, la agrupación ya había emitido un comunicado oficial lamentando la muerte de su compañero. En él, Banda MS expresó no solo tristeza, sino también agradecimiento por todo lo que Gerson dejó en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado.

El mensaje resaltó que su legado permanecerá vivo en la música, en los recuerdos y en cada persona que fue tocada por su camino, reafirmando que su presencia seguirá siendo parte esencial de la historia de la banda.

La partida de Gerson Leos deja un vacío enorme en Banda MS y en el regional mexicano, pero también un legado marcado por la pasión, la entrega y la hermandad.