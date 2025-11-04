Descargar App
Marc Anthony anuncia su primera residencia en Las Vegas: “Vegas... My Way!

Este espectáculo promete ser una experiencia íntima e inolvidable, marcando un nuevo capítulo en la carrera del múltiple ganador del GRAMMY y Latin GRAMMY.

Univision picture
Por:Univision
.
.
Imagen MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

El ícono global Marc Anthony llevará su incomparable energía y pasión al escenario del BleauLive Theater en Fontainebleau Las Vegas con su primera residencia exclusiva, titulada “Vegas... My Way!”, a partir de febrero de 2026.

Un espectáculo íntimo y poderoso en el corazón del Strip

La residencia de Marc Anthony incluirá 10 presentaciones en vivo distribuidas a lo largo de 2026, comenzando los días 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero, y continuando 24, 25, 29 y 31 de julio, además del 1 de agosto. En este recorrido musical, el artista interpretará sus grandes éxitos en inglés y en español, celebrando más de tres décadas de trayectoria como una de las voces más influyentes del mundo latino.

Las Vegas siempre ha sido sinónimo de reinvención y de entretenimiento que trasciende el tiempo”, expresó Marc Anthony. “Este show es una celebración de mi historia, mis raíces y de la música que me ha conectado con el público alrededor del mundo. Con ‘Vegas... My Way!’ invito a mis fans a vivir mi historia de una forma más personal, íntima y poderosa que nunca.”

Su primera residencia

Aunque Marc Anthony ha dominado estadios, conciertos y giras mundiales, nunca antes había anunciado una residencia de este tipo en Las Vegas. Esto le permitirá a sus fans ver al artista en un formato más íntimo de teatro, una conexión más cercana con el público y versiones especiales de su repertorio.

