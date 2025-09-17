Nadia Ferreira celebra a Marc Anthony por su cumpleaños con fotos inéditas de su hijo

Video Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira cumple un año: lo celebran en una espectacular granja

Nadia Ferreira celebró de una forma muy especial a su esposo, Marc Anthony, por su cumpleaños número 57.

Este 16 de septiembre, la modelo usó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje al salsero, con quien comparte a su primogénito, Marco.

“‘Happy birthday’ al padre de mi hijo. ¡Mi amor por ti crece cada día más! Te amamos”, escribió la futura host de Premios Juventud 2025.

Nadia Ferreira comparte fotos inéditas de su hijo y Marc Anthony

Lo especial de su misiva en un día tan importante fue que Nadia Ferreira la acompañó con una serie de fotografías familiares.

En varias de las imágenes ella sale disfrutando con el intérprete de ‘¿Qué precio tiene el cielo?’, incluso compartiendo tiernos besos.

Nadia Ferreira celebró el cumpleaños de Marc Anthony. Imagen Nadia Ferreira/Instagram

En otras postales, es el cantante quien aparece conviviendo con Marquito, como lo llaman de cariño.

Como en casi todas las instantáneas que la pareja ha colgado en la red social, en estas no es posible apreciar el rostro del pequeño, pero sí es evidente lo grande que está.

En una de las instantáneas, Marc está jugando con su nene y lo balancea en un columpio que está instalado en un yate.

En otra, ambos están a bordo de un avión. El cantautor sostiene en su regazo a Marco mientras observan por la ventana las nubes.

Marc Anthony con Marco, su hijo. Imagen Nadia Ferreira/Instagram

El ‘post’ tuvo una reacción positiva entre los amigos y seguidores de Ferreira. Por ejemplo, Lina Lauces, hija de Lili Estefan y Miss Cuba 2025, comentó: “Lindos”.

Nadia Ferreira habla de su maternidad

Previo a festejar a Marc Anthony, Nadia Ferreira se sinceró en una entrevista en el marco de Premios Juventud 2025, a inicios de este mes.