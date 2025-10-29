Maluma y Roselyn Sánchez serán anfitriones de la 26.ª Edición del Latin GRAMMY®

Maluma llega a esta nueva faceta con una sólida trayectoria en los Latin GRAMMYs: acumula un total de 20 nominaciones a la fecha, y ya obtuvo el galardón al Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo por su tercer álbum de estudio, F.A.M.E. (2018). Su paso a host representa un hito en su carrera, expandiendo su papel de artista a figura de conducción del evento que celebra lo mejor de la música latina.

Mientras tanto, Roselyn Sánchez retorna al escenario de los Latin GRAMMYs con gran familiaridad. Ya ha sido anfitriona en las ediciones 16.ª, 17.ª, 18.ª, 20.ª, 22.ª y 24.ª del evento. Aunque aparece apenas una nominación como artista musical, su experiencia como presentadora y figura pública le otorga sólidas credenciales para haber sido elegida como host.