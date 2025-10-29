Descargar App
Maluma y Roselyn Sánchez serán anfitriones de la 26.ª Edición del Latin GRAMMY®

Maluma y Roselyn Sánchez serán los anfitriones de la 26.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY® en Las Vegas el 13 de noviembre. Con 20 nominaciones a su haber, Maluma debuta como host mientras Roselyn regresa por su octava vez al frente del evento.

Maluma llega a esta nueva faceta con una sólida trayectoria en los Latin GRAMMYs: acumula un total de 20 nominaciones a la fecha, y ya obtuvo el galardón al Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo por su tercer álbum de estudio, F.A.M.E. (2018). Su paso a host representa un hito en su carrera, expandiendo su papel de artista a figura de conducción del evento que celebra lo mejor de la música latina.

Mientras tanto, Roselyn Sánchez retorna al escenario de los Latin GRAMMYs con gran familiaridad. Ya ha sido anfitriona en las ediciones 16.ª, 17.ª, 18.ª, 20.ª, 22.ª y 24.ª del evento. Aunque aparece apenas una nominación como artista musical, su experiencia como presentadora y figura pública le otorga sólidas credenciales para haber sido elegida como host.

La 26.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY se transmitirá en vivo desde Las Vegas el jueves 13 de noviembre. La cobertura será producida por TelevisaUnivision, compañía líder de contenido en español, y arrancará a las 8PM ET / 7PMCentro. La ceremonia incluye además la “Premiere del Latin GRAMMY”, donde se entregan la mayoría de las categorías antes de la transmisión principal.

