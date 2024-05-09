¡Celebra el Día de la Madre con Verizon y gana increíbles premios!

Durante el período promocional, sintoniza las estaciones de radio en tu mercado local designado: 105.1FM en Chicago, 94.1FM en Dallas, 102.9FM en Houston, KLVE 107.5FM en Los Ángeles, 105.9FM en Phoenix, 106.5 FM en San Diego o 98.9FM en San Francisco, durante el "Take-Over Time" y escucha al presentador anunciar la señal para llamar. Si contestan tu llamada, ¡ganarás una de cuatro (4) tarjetas de regalo de $100 y calificarás para el gran premio!

PUBLICIDAD

El gran premio incluye un viaje para dos (2) a Puerto Rico y la asistencia a los Premios Juventud con pasajes aéreos, alojamiento en hotel y una tarjeta de regalo de $200.

La selección de ganadores se llevará a cabo durante el período promocional, donde cuatro (4) ganadores potenciales de cada estación de radio recibirán una tarjeta de regalo de $100, y un ganador al azar de cada mercado de radio será seleccionado para ganar el gran premio.