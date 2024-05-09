Descargar App
¡Celebra el Día de la Madre con Verizon y gana increíbles premios!

¡Verizon tiene algo genial para ti! Prepárate para ganar premios increíbles mientras te relajas y disfrutas de tu estación de radio favorita.

Univision

Durante el período promocional, sintoniza las estaciones de radio en tu mercado local designado: 105.1FM en Chicago, 94.1FM en Dallas, 102.9FM en Houston, KLVE 107.5FM en Los Ángeles, 105.9FM en Phoenix, 106.5 FM en San Diego o 98.9FM en San Francisco, durante el "Take-Over Time" y escucha al presentador anunciar la señal para llamar. Si contestan tu llamada, ¡ganarás una de cuatro (4) tarjetas de regalo de $100 y calificarás para el gran premio!

El gran premio incluye un viaje para dos (2) a Puerto Rico y la asistencia a los Premios Juventud con pasajes aéreos, alojamiento en hotel y una tarjeta de regalo de $200.

La selección de ganadores se llevará a cabo durante el período promocional, donde cuatro (4) ganadores potenciales de cada estación de radio recibirán una tarjeta de regalo de $100, y un ganador al azar de cada mercado de radio será seleccionado para ganar el gran premio.

¡No te pierdas esta oportunidad única de ganar grandes premios para celebrar el Día de la Madre con Verizon y las estaciones de radio locales!

Conoce acá las reglas completas para participar

