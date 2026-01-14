Uforia Music Anuel AA preocupa a sus fans tras supuesta pérdida de peso La figura de Anuel AA vuelve a estar en el centro de la atención pública, no por un nuevo hit musical ni un anuncio de gira, sino por su aspecto físico en recientes fotografías y videos que circulan en redes sociales.

Lo que muchos fans han descrito como un cambio drástico ha despertado preocupación entre gran parte de su base de seguidores.

En los últimos días, diversas imágenes y clips grabados por seguidores y difundidos en plataformas como Instagram, X y TikTok han mostrado al cantante visiblemente más delgado, con rasgos faciales marcados y una apariencia que muchos describen como “irreconocible” en comparación con su aspecto habitual. En uno de los videos más virales compartidos, Anuel AA aparece con una expresión más seria y un semblante cansado, lo que alimentó aún más la conversación entre quienes lo siguen de cerca.

Algunos sectores de la comunidad digital han sugerido diversas explicaciones para su pérdida de peso, desde cambios en su dieta o estilo de vida hasta preocupaciones por su salud general, aunque no existe hasta ahora una confirmación oficial por parte del artista o su equipo de trabajo sobre las razones detrás de estos cambios físicos.

La preocupación por el bienestar de Anuel AA no es nueva. En octubre de 2023, el cantante fue hospitalizado de urgencia y sometido a una cirugía de emergencia, describiendo la situación como “cuestión de vida o muerte” en sus redes sociales. Esta intervención implicó el aplazamiento de algunos lanzamientos y shows programados en ese momento, ya que los médicos recomendaron reposo para su recuperación.

Además, durante su gira “Real Hasta la Muerte 2” en 2024–2025, varios conciertos fueron pospuestos o cancelados debido a problemas de salud que surgieron de manera imprevista, incluyendo una situación en la que tuvo que retirarse justo antes de un show en Montevideo por síntomas relacionados con el corazón que requirieron atención médica de inmediato.

Estos episodios previos, sumados a su actual pérdida de peso y apariencia física marcada, han elevado la preocupación de sus seguidores acerca de si el artista está atravesando una etapa delicada en términos de salud.

Hasta el momento, Anuel AA no ha ofrecido declaraciones explicativas sobre su reciente apariencia ni ha aclarado si esta pérdida de peso está relacionada con cuestiones de salud, trabajo musical o motivos personales, aunque sí ha estado activo en sus historias de Instagram.