Lo que se sabe hasta ahora de la masacre en Parkland que dejó 17 muertos

Nikolas Cruz, el autor de la masacre de Parkland, fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado. Un juez decretó prisión sin fianza.

El FBI recibió al menos una pista el pasado año alertando sobre un mensaje amenazador firmado por alguien con el mismo nombre que el atacante de la escuela.

El presidente Trump lamentó la masacre, pero evitó nombrar el problema de las armas.

El joven confesó ser el responsable de la matanz. Tras el tiroteo fue a Subway y McDonald’s antes de ser arrestado.

Un día después del tiroteo que dejó 17 muertos en una escuela en el sureste de Florida, aún las autoridades siguen investigando los motivos que llevaron a Nikolas Cruz entrar con una AR-15 y disparar contra los alumnos y profesores del centro escolar al que él mismo asistió.



publicidad

El FBI reconoció este jueves en rueda de prensa que el pasado año recibieron una pista de que una persona, con el mismo nombre que el pistolero de la masacre, había dejado un mensaje amenazante en YouTube. "Voy a ser un pistolero profesional de escuela”, escribió. Sin embargo, la agencia no pudo identificar al autor.

El joven, que fue acusado en la mañana de 17 cargos de asesinato premeditado y al que el juez decretó prisión sin fianza tras su primera aparición ante una corte, ha sido descrito por sus excompañeros como una persona obsesionada con las armas. La que utilizó para la masacre fue adquirida de manera legal el pasado año en Sunrise Tactical Supply, una armería situada a unas siete millas (unos 11 km) del lugar de la masacre.

Los investigadores están analizando sus redes sociales donde, aparentemente, aparecía haciendo gala de sus armas, para poder reconstruir el rompecabezas que permitan entender qué le llevó a ser el autor del tercer tiroteo con más muertos en un centro de estudios en Estados Unidos.

El joven pasará casi con seguridad exámenes siquiátricos para conocer cuál es su estado mental. La cadena ABC, citando fuentes anónimas, informó que Cruz confesó que oyó voces que le dieron instrucciones para realizar el ataque.



Nikolas Cruz se presenta por primera vez en corte Univision 0 Compartir



El joven, en todo caso, confesó ante la policía ser el responsable de la matanza, según reveló el sheriff del condado de Broward, Scott Israel. Cruz, según el reporte policial, "llevó cargadores con munición a la escuela y los mantuvo escondidos en la mochila" y "comenzó a disparar a los estudiantes que vio en los pasillos y el área escolar".

Pese a que las autoridades no lo han confirmado, el líder de un grupo supremacista indicó que Cruz formaba parte de su organización.

El presidente Donald Trump realizó su primera aparición en público para hablar de esta nueva tragedia. En una breve intervención, el mandatario mostró sus condolencias a las familias y lamentó lo sucedido, pero evitó hablar del problema de las armas en el país.



La masacre, minuto a minuto

El tiroteo comenzó en la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland pasadas las 2:00 pm hora local del miércoles, poco antes de que acabara la jornada escolar. Según el testimonio de algunos estudiantes, Cruz salió de la escuela entre ellos, como si formara parte del centro escolar.

De acuerdo con un timeline difundido por las autoridades en conferencia de prensa, a las 2:19 p.m Cruz fue dejado por un conductor de Uber en Stoneman Douglas High School. Luego ingresó a la escalera este del edificio 12 con un rifle escondido en una suave caja negra. El sospechoso preparó su rifle y comenzó a disparar a las aulas 1215, 1214 y 1216.

Segundos después tomó la escalera oeste hacia el segundo piso y disparó a una víctima en la habitación. El sospechoso luego tomó la escalera al este hasta el tercer piso, dejó caer su rifle y su mochila y corrió escaleras abajo. Salió del edificio 12 y corrió hacia las canchas de tenis y tomó un giro hacia el sur, cruzando los campos y viajando hacia el oeste con otros estudiantes que huían de la escuela.

Llegó caminando a un Walmart cercano, compró una bebida en el restaurante Subway y luego fue a una tienda cercana de McDonald's y se sentó "por un corto período de tiempo".

Michael Leonard, el oficial de policía que lo detuvo alrededor de las 3:41 pm, relató que lo entontró andando en la acera en una zona residencial en Coral Springs. Al verlo, identificó su ropa por las indicaciones que habían dado sus compañeros y fue hacia él, hasta detenerlo "sin problemas". Antes de ser trasladado a la cárcel fue llevado a un hospital cercano.



Habla el policía que atrapó a Nikolas Cruz, el atacante de la escuela de Florida Univision 0 Compartir



Israel confirmó poco después del incidente que Cruz fue alumno de la escuela y que había sido expulsado por mala conducta. Dijo que habían analizado sus publicaciones en redes sociales antes del tiroteo y que lo que encontraron era "perturbador".

En la tarde noche del jueves, un gran número de personas rindieron homenajes a los fallecidos en la ciudad de Parkland, que h asta ahora era considerada como una de las más seguras del estado e, incluso, del país.



"Nunca va a ser lo mismo": los sobrevivientes del tiroteo de Parkland se reencuentran entre abrazos, flores y velas (... El Pine Trails Park se convirtió en uno de los epicentros del drama de Parkland. Durante el día, sus instalaciones ofrecieron atención psicológica, comida y bebida para la comunidad. En la tarde, grupos de estudiantes se abstraían por unos momentos de la dureza de las últimas 24 horas. Y al atardecer, llegaron centenares de familias más para encender velas en recuerdo de los muertos y heridos. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir De izquierda a derecha: Gabriel Escobar (hijo), Julianna Carranza (madre) y Octavio Escobar (padre). Los padres son originarios de Perú, aunque Gabriel, quien sufre de autismo, ya nació aquí. Julianna y Octavio explican que conocían a dos de los niños víctimas de la matanza porque hacían voluntariado en la organización que ayuda a niños con autismo como su hijo. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir Numerosos agentes de sheriff patrullan y vigilan el evento. En determinado momento, junto al gimnasio, corren rumores de que hay un nuevo tiroteo. Una mujer comienza a dirigir a todo el mundo hacia el interior; algunos niños entran en shock y lloran. Agentes confirman que es todo un malentendido y resume la calma. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Decenas de familias se sentaron en la hierba del parque sobre mantas con el logo de la Cruz Roja. Los vecinos de esta tranquila y acomodada zona de Florida se convirtieron de forma inesperada en víctimas de una tragedia Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir La tensión y el silencio de las primeras horas se convirtió en lágrimas, recuerdos e incluso sonrisas al compartir el pesar con amigos de la escuela secundaria. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir Los mensajes de autoridades y líderes comunitarios desde el escenario se combinaron con varios minutos de silencio iluminados por las velas y los últimos rayos de sol. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una estudiante de la escuela sujeta una pancarta hecha en honor a Joaquín Oliver, venezolano asesinado durante la matanza. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir Una estudiante de la escuela sujeta una vela durante la vigilia. "¿Se ven los nombres?", pregunta. Escribió en su mano en tinta roja los nombres de sus mejores amigos. Dice estar agradecida de que están vivos. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir La mayoría de estudiantes se reunían con compañeros de clase, amigos u colegas de deporte en pequeños grupos. Otros compartían la vigilia con sus familiares, quienes no querían dejar a los menores solos en momentos tan amargos. También fueron al parque vecinos y exalumnos de la escuela secundaria. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ethan Kauffman, 15, decidió con sus compañeros del programa de drama a través de Snapchat llevar esta camiseta de la escuela a la vigilia. "Sentimos que el motto cuadraba con la situación", dijo, "algo tiene que cambiar, esta debería ser la última generación que conozca este dolor". Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir Un peluche de Mickey Mouse, entre los objetos dejados por los emotivos compañeros. Nikolas Cruz estaba vestido con el uniforme de la secundaria Marjory Stoneman Douglas cuando disparó a sus compañeros. Luego de la matanza intentó mezclarse con los estudiantes que huían despavoridos de la escuela. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir Para la mayoría de estudiantes, el parque ha sido el momento del reencuentro con sus amigos, de quienes se separaron en la huida de la balacera. Se vieron centenares de abrazos, de llantos y de intercambios de preguntas. "¿Estás bien", "¿Tú hermano está bien?", "¿Te lo puedes creer?"... Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La tensión y el silencio de las primeras horas se convirtió en lágrimas, recuerdos e incluso sonrisas al compartir el pesar con amigos de la escuela secundaria Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir El de la secundaria Marjory Stoneman Douglas es el décimoctavo incidente con armas en una escuela de EEUU en lo que va del año, según la organización por el control de armas Gun Control Group Everytown. La cuenta incluye suicidios, eventos sin lesiones y un suceso donde un pistolero de 15 años mató a dos compañeros en una escuela secundaria de Kentucky. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir El de la secundaria Marjory Stoneman Douglas es el decimoctavo incidente con armas en una escuela de EEUU en lo que va del año, según la organización por el control de armas Gun Control Group Everytown. La cuenta incluye suicidios, eventos sin lesiones y un suceso donde un pistolero de 15 años mató a dos compañeros en una escuela secundaria de Kentucky. Foto: Almudena Toral | Univision 0 Compartir





La investigación

Cruz llegó a la escuela este miércoles con una máscara de gas y granadas de humo. De inmediato activó la alarma de incendios para que los niños salieran de las aulas, dijo el senador por Florida Bill Nelson a la cadena CNN.

El alguacil aseguró que Cruz llevaba consigo al menos un arma semiautomática tipo AR-15.



"17 víctimas confirmadas": autoridades dicen dónde localizaron los cuerpos en la escuela de Florida Univision 0 Compartir



"Es una situación terrible. Es un día horrible para nosotros", indicó a su vez el superintendente de escuelas del condado, Robert Runcie.

"Es catastrófico. No tenemos palabras", dijo el alguacil. En una rueda de prensa este miércoles por la noche confirmó que entre los fallecidos está un entrenador de fútbol de la escuela.

Al ser evacuados, los alumnos fueron enviados a un Hotel Marriot a milla y media de la secundaria. Allí son interrogados por agentes del FBI para tener una imagen exacta de lo que ocurrió y cómo se desarrollaron los hechos.

Las escenas fueron muy emotivas en el momento en que los jóvenes estudiantes se reencuentran con sus padres fuera del hotel.



Tiroteo en la Marjory Stoneman Douglas High School FLORIDA Orlando Tampa Parkland Tiroteo en Marjory Stoneman D. High School 27 Fort Lauderdale 93 Naples Miami FL 100 km Miami 50 mi Stoneman D. High School FLORIDA Orlando Tampa Parkland Tiroteo en Marjory Stoneman D. High School 27 93 Fort Lauderdale Naples Miami FL 100 km Miami 50 mi Stoneman D. High School FLORIDA FL Orlando Tampa Parkland Tiroteo en Marjory Stoneman D. High School Miami 27 93 Fort Lauderdale Naples 100 km Miami 50 mi Marjory Stoneman D. High School FLORIDA FL Orlando Tampa Parkland Tiroteo en Marjory Stoneman D. High School Miami 27 93 Fort Lauderdale Naples Miami 100 km 50 mi Marjory Stoneman D. High School FUENTE: Agencias.| UNIVISION

En la escuela, situada aproximadamente a 45 millas (72 km) de Miami y en un vecindario de baja incidencia delictiva, hay inscritos más de 3,200 alumnos. Imágenes de televisión del lugar del incidente mostraron a grupos de estudiantes evacuando en fila, algunos de ellos corriendo, y con las manos en alto.



publicidad

"Había muchos niños sangrando"

Una joven llamada Isabela declaró a Univision 23 que estaban en la clase de inglés cuando se escucharon los primeros disparos. "Yo no sabía qué estaba pasando, estaba en shock, todo pasó muy rápido", dijo. De inmediato la maestra les pidió esconderse y mantenerse en silencio. "Yo escuché que estaban tratando de abrir la puerta, pero afortunadamente estaba cerrada con llave porque esa es una de las normas del colegio", agregó. Dentro de la escuela, explicó, había personas corriendo, que gritaban, y otros que estaban heridos: "Había muchos niños sangrando y muy asustados".

Pero en otro salón no corrieron con la misma suerte. Una amiga le contó a Isabela que la puerta de su salón estaba abierta y el profesor recibió un disparo en el pecho.

Otra estudiante de 16 años, Olivia Prochilo, contó que durante la mañana habían tenido un simulacro de incendio y que estaban a punto de salir del colegio cuando las alarmas comenzaron a sonar nuevamente. Las maestras intentaron calmarlos, pero no sabían exactamente qué pasaba: "Los profesores estaban muy confundidos, no sabían qué estaba pasando (...) nadie imaginaba que se trataba de un tiroteo en la escuela (...) "No puedes imaginar que vas a tu escuela el día de San Valentín y va a pasar esto".



publicidad

Prochilo dice que cuando ella y sus amigos conocieron la identidad del atacante no se extrañaron: Nikolas Cruz había roto el cristal del vehículo de una amiga de ella.



"Niños en charcos de sangre en el pasillo de mi escuela": sobreviviente cuenta cómo vivió el tiroteo Univision 0 Compartir



Mientras ocurría el tiroteo muchos, escondidos, comenzaron a llamar a sus familiares para decirles dónde se encontraban escondidos y cómo estaban.

Una estudiante de 17 años escribió a las 2:30 pm en un mensaje de texto a sus padres que escuchó "disparos en el campus de la escuela (...) Estoy en el auditorio y las puertas están cerradas".

Otro joven que esperaba fuera del recinto contó a la televisora MSNBC que también supo de su hermana por mensajes de texto. "He estado en contacto con mi hermana (...) Ella respondió el teléfono en shock y me dijo que había visto gente herida".

Según Gun Violence Archive, ya ha habido 29 tiroteos masivos en Estados Unidos en las seis semanas de 2018, de los cuales 18 han sido en centros escolares. Desde 2013, se han reportado unos 290 tiroteos en escuelas estadounidenses, según el conteo de Every Town Research.