"Todos van a morir": perturbadores videos del atacante de Parkland explicando cómo haría la masacre

En otra de las grabaciones que los fiscales recuperaron de celular de Cruz, este da detalles de su plan para el día del tiroteo. Grabándose él mismo, confesó que tomaría un Uber hasta la escuela y subiría al tercer piso para abrir fuego contra los estudiantes en el patio desde arriba. Pero sus planes de disparar como un francotirador no salieron exactamente igual el 14 de febrero, ya que, decidió abrir fuego en el primer piso.

En los tres videos publicados, Cruz manifiesta su deseo de ganar notoriedad. "Cuando me vean en las noticias sabrán quién soy" , dice riéndose. "Todos van a morir", reitera.

El material audiovisual da pistas sobre los motivos que pudo haber tenido el exalumno. "Odio a todos pero con el poder de mi arma sabrán quién soy. Ya he tenido suficiente de que me digan que soy un idiota", expresa. "En la vida real, ustedes son los idiotas. Ustedes son los estúpidos y tienen el cerebro lavado", dice Cruz con sangre fría.

Se desconoce la identidad de esta persona, pero su nombre no coincide con ninguna de las víctimas mortales ni de los heridos de la secundaria.

Los fiscales del caso cumplieron la solicitud y presentaron los videos la semana pasada. La Oficina del Defensor Público, que representa a Cruz, no ha hecho ningún comentario sobre las pruebas.

En su solicitud inicial por la evidencia, los abogados defensores señalaron que la información se convierte en un registro público cuando la reciben de los fiscales y, por eso mismo, decidieron no solicitar la información más delicada: autopsias, fotos de la escena del crimen e imágenes de vigilancia desde el interior de la escuela .

Los partidarios de la 'No notoriedad'

Nikolas Cruz deja muy clara su intención de hacerse conocido por esta masacre. Precisamente por eso, en estos casos, algunas personas y medios optan por no darle importancia al nombre o personalidad del atacante, sino enfocarse en las víctimas.

Los activistas del movimiento por el control de armas Never Again han inisistido en no poner el foco en los pistoleros.