Examen de ADN confirma paternidad del hombre cubano que reclamó a su bebé después de que la madre muriera en el parto

Los resultados de la prueba de ADN confirmaron la filiación del cubano Yoelvis Gattorno con la pequeña Valeria en un 99,9%, por lo que este martes un juez de familia le otorgó la custodia de la bebé que ha sido el centro de una batalla legal.

"Me sorprendió que estuvieran tan rápido, me preocupaba que no estuvieran a tiempo para la corte", dijo Gattorno a Univision 23, un día antes de presentarse en la corte.



La vida de Yoelvis Gattorno cambió repentinamente. Él esperaba con ansias desde Cuba el nacimiento de su bebé en Miami y así pasó, pero también recibió una terrible noticia: su esposa había fallecido durante el parto.



Comenzó entonces para él una disputa que no esperaba tener. Una prima de la esposa, Nairobi Pacheco, solicitó la custodia de la recién nacida.

Su esposa, Yarisleidi Rodríguez, había llegado a Florida el 6 de octubre, según cuenta Gattorno. Murió el 2 de marzo pasado, justo después del parto. Como quien estaba en el lugar era la prima, fue ella quien quedó a cargo de la pequeña y no el padre, que se encontraba a decenas de millas de distancia.

"Lo que tiene esa bebé es a su padre, que soy yo, que está aquí y está dispuesto a darlo todo por estar con esa bebé (...) Ella me está prohibiendo tener a mi hija", reclamó en una videollamada con Univision Noticias 23 al referirse a la prima.

La disputa comenzó por dos razones. El hospital le explicó en una comunicación a Gattorno que la madre nunca proveyó el nombre del padre. Y, luego, tras la muerte, la prima solicitó la custodia de la bebé y presentó una demanda por mala praxis contra el centro de salud.

Una trabajadora social del hospital, Silvia Forment, le envió una comunicación a Yoelvis Gattorno diciéndole que por esas razones el Departamento Legal le prohibió compartir información sobre el caso con él: "Nosotros estamos legalmente obligados a aceptar a Nairobis Pacheco como la persona con tutela temporaria de la bebé por orden del juez", le escribieron.



Pero finalmente la situación se aclaró. Luego de complicadas gestiones, el Gattorno pudo viajar a Miami a finales de abril con una visa humanitaria y conocer a su hija. "Lo que más duele es no poder tener a mi hija en estos momentos", dijo Gattorno en aquel momento.

A los pocos días de llegar se sometió a una prueba de ADN para confirmar su paternidad y que la jueza le otorgara definitivamente la custodia de la bebé.



