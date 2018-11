¿Qué está pasando con los votos del sur de la Florida?

Esta vez, el gobernador republicano y aspirante a senador federal, Rick Scott, está acusando a los funcionarios electorales en dos condados de no certificar los resultados “mientras siguen buscando votos por los resultados que quieren”, al tiempo que es casi un hecho que haya recuento en varias contiendas del estado.

Qué pasa con los votos

El condado de Broward se ha demorado respecto al resto del estado en completar las primeras fases cruciales del conteo de las boletas electorales. El jueves en la noche, Broward era el único de los 67 condados de Florida que no había informado al estado que había completado la tabulación de votos anticipados.

En el vecino condado de Palm Beach, los republicanos denuncian que no les han permitido a los representantes de los partidos "atestiguar adecuadamente el procesamiento y la duplicación de las papeletas de voto ausentes físicamente dañadas" .

- ¿Por qué casi 25,000 personas votaron por el gobernador pero no por el Senado de EEUU en Broward? Es una diferencia de 3% que, de acuerdo con analistas políticos, es una "anomalía estadística". Una teoría es que fue por el diseño de la boleta electoral de Broward, en la que la carrera del Senado estaba en la columna de la izquierda debajo de las instrucciones, y quizás algunos votantes no se dieron cuenta.

Una demanda

Snipes dijo que todos los votos de Broward reportados hasta el jueves se actualizaron en la página web del condado pero no en la del estado. Y dijo que no sabía por qué esas adiciones aún no se habían reflejado en la página de la División de Elecciones de Florida.