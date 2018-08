No ha pasado ni un día desde que Ron DeSantis, logró convertirse en el candidato republicano a la gobernación de Florida en las primarias de este martes y ya en una de sus primeras entrevistas tras el triunfo ha conseguido encender la campaña.

En declaraciones a la cadena conservadora Fox News, el aspirante respaldado por el presidente Donald Trump usó una expresión considerada que algunos han considerado racista ('monkey up') para alertar que, de salir elegido su rival demócrata Andrew Gillum, el primer afroestadounidense en postularse a la gobernación del estado, se arruinaría el estado.

Aunque 'monkey up' es una expresión usada en el inglés del sur de EEUU para denotar desorden, muchos han dicho que usarla cuando DeSantis tiene a un contrincante negro al frente resulta ofensivo. En el mejor de los casos se trataría de una desafortunada elección de palabras.



“El comentario hecho por el congresista DeSantis fue racista y ofensivo y no tiene lugar en nuestro discurso político”, dijo por su parte el representante estatal demócrata Sean Shaw, quien dijo que, si no se disculpa por sus palabras, el candidato republicano debería dimitir. “Ya tenemos a un presidente que usa lenguage hostil y divisorio y no necesitamos que Ron DeSantis intente importarlo de Washington a Tallahassee. El racismo es un cáncer que debe ser erradicado”, añadió.