En 64 segundos la Mafia Mexicana asesinó a un pandillero que no le pagaba 'impuestos'

LOS ÁNGELES, California.– Al filo de la medianoche, tres pandilleros con rifles de asalto entraron al patio frontal de la casa de Robert Ríos, un vendedor de droga que no pagaba 'impuestos' o un porcentaje de sus ganancias a la banda carcelaria Mafia Mexicana ('La Eme'). Según consta en un video, a sus asesinos solo les tomó 64 segundos quitarle la vida a tiros frente a su hogar en Placentia, California, el 19 de enero de 2017.

"Bajo sus reglas la Mafia Mexicana se ha vuelto más activa y Martínez ha probado ser más despiadado y violento de lo que fue Ojeda", dijo el fiscal del distrito Tony Rackauckas, quien señaló que el acusado elaboró una lista negra en la que estaban aquellos que no lo obedecían.

Su víctima, Ríos, de 35 años, fue asesinado por presuntamente no pagar 'impuestos' por la venta de droga. En una grabación se observa a tres hombres, dos de los cuales se cubrían el rostro, entrar a su casa sosteniendo rifles de asalto. Dándole puntapiés el hombre es obligado a sentarse sobre el pasto y luego este se abalanza contra uno de sus agresores. En el forcejeo los dos hombres tumbaron una barda y terminaron en la acera. En ese momento lo ejecutaron a tiros, según los fiscales.

"Son extremadamente malvados"

"No hay duda de la brutalidad de la Mafia Mexicana", expresó el fiscal de distrito Rackauckas. "Son extremadamente malvados, exteriormente despiadados y muy ingeniosos", agregó.

Rackauckas dijo que es posible que Martínez ya no sea el líder de la Mafia Mexicana en Orange, pero no quiso ahondar sobre su sucesor. "No se puede predecir quién es el siguiente que tome el control", advirtió.