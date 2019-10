Trump dice que San Francisco “solía ser una gran ciudad”, pero ahora la llaman “la ciudad de las carpas”

SAN FRANCISCO, California. – El presidente Donald Trump no quita el dedo del renglón en la confrontación con sus adversarios políticos en California y aprovecha hasta las conferencias conjuntas con mandatarios extranjeros para arremeter contra ciudades como San Francisco y sus representantes.

“De hecho, acabamos de enviar una notificación de violación a la ciudad de San Francisco . (Tienen) agua que no es segura, condiciones inseguras. Nuestra EPA está haciendo un gran trabajo”, subrayó el mandatario. En la misiva, dirigida al gerente general de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco, Harlan Kelly Jr., la EPA dijo que la ciudad ha permitido que las aguas residuales no tratadas llegan a las playas del Área de la Bahía.

El abogado de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, respondió a la acusación de la EPA diciendo que “estos son ataques políticamente motivados” y que el gobierno federal está usando a la Agencia de Protección Ambiental como “un títere” para atacar a aquellos que no están de acuerdo con su administración. “No nos van a intimidar y vamos a defendernos”, indicó Herrera.

“Estoy harta de que este presidente esté lanzando ataques contra nuestra ciudad solo por razones políticas. No hay jeringas contaminando la bahía o el océano a través de nuestro sistema de drenaje y no existe ninguna relación entre los desamparados y la calidad del agua en San Francisco. No es algo real”, dijo por su parte la alcaldesa London Breed y calificó de “injustificadas” las acusaciones de la agencia ambiental.