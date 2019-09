Administración Trump culpa a California por contaminación del agua con jeringas usadas y heces de indigentes

SAN FRANCISCO, California. – Dos días después de que funcionarios de la administración de Donald Trump criticaran a California por su “aire sucio” y amenazaran con retener los fondos federales para la infraestructura de carreteras, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) revivió la disputa con las autoridades estatales al acusarlas de no hacer lo suficiente para evitar contaminar las aguas del Océano Pacífico.

“Si California no cumple con las responsabilidades que le corresponden, la EPA se verá forzada a tomar medidas”, advirtió Wheeler sin ahondar en cuáles serían estas repercusiones contra el estado. En el mismo tono, hace una semana el presidente Trump amenazó con usar a la agencia para emitir sanciones contra la ciudad de San Francisco por permitir que las jeringas usadas que dejan los indigentes en las calles fueran a para a las aguas del Pacífico a través del alcantarillado.

Las sanciones -que no fueron especificadas- podrían ir desde la retención de fondos hasta revocarle a California la autoridad para administrar regulaciones federales como la Ley de Aguas Limpias, sin embargo, eso implicaría un gasto extraordinario para la EPA al asumir los costos de implementación de los programas para tratar las aguas residuales.

“Estoy harta de que este presidente esté lanzando ataques contra nuestra ciudad solo por razones políticas. No hay jeringas contaminando la bahía o el océano a través de nuestro sistema de drenaje y no existe ninguna relación entre los desamparados y la calidad del agua en San Francisco. No es algo real”, respondió la alcaldesa London Breed a las acusaciones que llamó injustificadas.