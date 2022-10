Jesús Contreras Benítez, el michoacano que encontró la muerte mientras podaba árboles en California

“Su papá, la última vez que habló con él, le hicieron videollamada y él se agarró a llorar. Él (papá) también se agarró a llorar. Le decía ‘ya no te voy a volver a ver’. ‘No diga eso, papá’ (le respondía). ‘Ya no te voy a volver mijo, porque ya estoy viejo, ya no puedo mijo, ya mi cuerpo no da más’”, narró Guadalupe.