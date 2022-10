“Le dije ‘Dios te acompañe’ sin saber que sería la última vez”: familia recuerda a podador latino que murió en una trituradora

“Agarró su mochila y se la colgó. ‘Adiós, ya me voy’, me dijo, y yo le decía ‘adiós’, y me daba mi beso. Le dije ‘Dios te acompañe’. Y ya se fue esa mañana. Nunca pensé que iba a ser la última vez”, cuenta entre el llanto Guadalupe Villalobos.