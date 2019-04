Tragedia en Oakland: conductor prófugo atropella y mata a una madre hispana y su hijo de 6 años

“No tengo palabras para decir lo triste que me siento. Ahora solo espero que se haga justicia y que por fin pongan un signo de ‘Pare aquí’ para que más gente no muera”, dijo el padre de familia en una entrevista con Noticias Univision 14. Anselmo espera que la tragedia no siga aumentando: ya perdió a su esposa y su hijo, pero espera que su hermano Jaime, que se debate en un hospital entre la vida y la muerte, pueda recuperarse.