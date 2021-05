¿Hasta cuándo debo usar mascarilla en el Área de la Bahía? Estas son las reglas después del 15 de junio

Además, agrega el boletín, incrementar el número de personas vacunadas en las comunidades de la Bahía también ayudará a frenar la propagación de nuevas variantes de covid-19 que son más propensas a infectar a aquellas personas que no están inmunizadas.

“Esto ayuda a proteger a las personas que aún no pueden recibir la vacuna, como los niños menores de 12 años, al igual que a las personas que podrían no obtener los beneficios completos de la vacuna, como aquellos con sistemas inmunológicos débiles”, dijeron los funcionarios de salud.

¿Qué cambiará el 15 de junio?

Por ahora, California seguirá requiriendo el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados cuando las personas están fuera de sus hogares, incluidos los sistemas de transporte público y escuelas, sin excepciones. En espacios abiertos actualmente no es necesario llevarlas, a menos que se trate de un evento masivo, o si alguien no vacunado no puede mantener una distancia social de por lo menos seis pies con otras personas.