El FBI investiga a otro senador por vender acciones antes del desplome de la bolsa por el coronavirus

La senadora por California, Dianne Feinstein, habló recientemente con el FBI y entregó documentos relacionados con la polémica de las transacciones de acciones de su esposo : "La policía le hizo algunas preguntas básicas ... Ella estaba feliz de responder voluntariamente esas preguntas para aclarar el historial y proporcionó documentos adicionales para demostrar que no estaba involucrada", explicó el portavoz a The Hill .

El portavoz del FBI explicó que las conversaciones con Feinstein tuvieron lugar en abril , y que "no ha habido acciones de seguimiento sobre este tema". La agencia de investigación criminal puso sus ojos sobre el esposo de la demócrata luego que vendió más de $1 millón de acciones de Allogene Therapeutics, una compañía de biotecnología de California, el 31 de enero y el 18 de febrero , según los registros del Senado.

Feinstein le dijo a CNN en marzo que no tenía influencia en las finanzas ni en las decisiones de su esposo: "Mi esposo en enero y febrero vendió acciones de una compañía de terapia contra el cáncer. Esta compañía no está relacionada con ningún trabajo sobre el coronavirus y la venta no estaba relacionada con la situación", explicó la senadora.