‘Drag queens’ promoverán el voto entre los jóvenes de California, confirma secretario Padilla

Artistas ‘drag queen’ promoverán el voto en California tras una alianza anunciada por el secretario de Estado Alex Padilla. Su oficina informó que apoyarán el programa “Drag Ambassador” de la organización Drag Out The Vote con la finalidad de difundir información electoral precisa y oportuna.

“Cada votante elegible debe tener la capacidad de emitir su voto sin barreras, y la comunidad LGBTQ+ no es diferente”, declaró el secretario de Estado Alex Padilla.

¿Qué harán antes de las elecciones?

¿Qué es Drag Out The Vote?

Drag Out The Vote es una organización no partidista y sin fines de lucro que trabaja con artistas y activistas ‘drag’ para promover la participación en la democracia.