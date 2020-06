Asambleísta que busca su reelección en California se ve obligado a aceptar relación extramatrimonial

¿Quién es la mujer con la que salía Ting?

“Estos sindicatos controlaron mis testimonios, me sacaron historias y luego me echaron. Era día de pago para ellos, no para ayudar a las trabajadoras domésticas. Me senté junto a Lorena González para testificar en su audiencia AB5 el 3 de abril de 2019, sin embargo, ella nunca me habló y se negó a reunirse conmigo de antemano”, señaló la publicación en una declaración atribuida a Carmel.