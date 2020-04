Coronavirus: en esta escuela de mayoría hispana, 8 de cada 10 familias se han quedado sin empleo

Se trata de una iniciativa que también están llevando a cabo otras escuelas de Oakland como Roosevelt, Bridges, Elmhurst United y United for Success, entre otras.

La crisis del coronavirus afecta a muchas familias como la de Eli Cuenca y su esposo, quienes aseguran que esta nueva realidad de no tener empleo y tener que mantener a sus tres hijos no es fácil. Hace ya un mes que su marido se quedó sin trabajo a causa de la pandemia.

"No sabemos si vaya a regresar a su trabajo. Él no puede aplicar para desempleo desafortunadamente. Estamos completamente mal en la economía porque no tenemos ahorros para poder sustentar a nuestra familia ahorita", nos cuenta Eli.