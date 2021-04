¿Por qué la policía de Chicago disparó mortalmente al niño de 13 años, Adam Toledo?

Adam Toledo recibió un disparo en el pecho alrededor de las 2:30 am del 29 de marzo en un callejón del vecindario La Villita, cerca de la calle 24 y la avenida Sawyer, por un oficial de servicio que respondía a una llamada de disparos en el área.

¿Adam Toledo llevaba un arma?

Lightfoot dijo que no había visto el video del tiroteo y Brown se negó a responder preguntas sobre si Toledo tenía un arma cuando la policía disparó y lo mató.

El vierrnes 2 de abril, COPA (Civilian Office of Police Accountability, por sus siglas en inglés) anunció por medio de un comunicado de prensa, que la entidad revelará los videos y la documentación visual del incidente

Las críticas hacia la familia

“Lo que sí sé y diré es que la señora Toledo y su familia necesitan nuestro amor y apoyo en este momento, no que se les juzgue”, declaró la alcaldesa.

Algo a lo que también ha reaccionado la organización New Life Centers, ubicado en La Villita y desde donde se llevó a cabo esta rueda de prensa.

“Eso que tiene que ver, si fue pandillero o no, no te da el derecho de matarte”, lamentó Paulino Vargas, un mentor que trabaja con jóvenes en La Villita desde la organización New Life Centers. “Es hijo de alguien, hermano de alguien, es un niño, la mayoría de nuestra gente debería de tener más compasión”, añadió.