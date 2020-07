Vanessa Guillén: protestas y vigilias durante todo el fin de semana en Texas ante la desaparición de la soldado

"La protesta pacífica fue un comienzo e hicimos un impacto. Todavía no podemos detenernos, para crear un cambio necesitamos enviar un mensaje y dejar saber que los responsables sepan que no seremos silenciadas" , indicó Circle of Arms 501c3 .



"Fort Hood no es el único lugar donde sucede esto. Es algo en todas las bases militares de todo el mundo. Las mujeres en el ejército enfrentan abusos, asaltos, violaciones y asesinatos a tasas tan altas y no se hace nada para protegerlas por su liderazgo. Esto también está sucediendo en nuestro propio patio trasero, y es algo que no pasaremos por alto. Estamos teniendo esta vigilia el 4 porque es un día festivo que se supone que representa la libertad, pero si las mujeres de servicio se someten a este tipo de horrores, entonces no tenemos ningún tipo de libertad", lee la convocatoria en Facebook realizada por el grupo Autonomous Brown Berets De San Antonio.