"Alguien a quien consideraba mi amigo (en el ejército) me agredió sexualmente": denuncia exsoldado de San Antonio

“Justo antes de subir al autobús para la capacitación básica, el oficial de recepción del aeropuerto me detuvo, me llevó a una esquina para evitar ser visto, me golpeó y me tocó entre las piernas. Le dije que tenia solo 17 años, pero me dio su información para que lo contactara porque luego 'podía divertirme'. Informé sobre lo ocurrido a mis superiores, quien me indicaron que harían lo propio. Tiempo después me entero de que promovieron dos veces al tipo. Era como si mi queja no tuviera impacto en su carrera. Siempre me pregunto a cuántos soldados jóvenes le hizo esto”, reveló Maira, quien utilizó la etiqueta para contar su verdad.