Los republicanos logran obtener la victoria en la mayoría de los distritos del Congreso del área de San Antonio

The Associated Press perfiló como ganador al republicano Tony Gonzales sobre la demócrata Gina Ortiz Jones poco después de las 2 am, aproximadamente dos horas después de que se proclamara victoria frente a sus seguidores. Con más del 98% de los votos contados alrededor de las 2:30 a.m., Gonzales estaba por delante de Jones por aproximadamente 3 puntos, según un recuento del New York Times.