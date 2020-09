Cuando Texas fue la ruta de escape para esclavos que buscaron su libertad al sur de la frontera

Una historia de amor y una red clandestina

Las casas de las dos familias eran usadas como escalas de una red clandestina utilizada por esclavos para huir a México. Una cadena humanitaria que no solo abarcó Texas , sino también partes de Louisiana, Carolina del Norte, Alabama y Arkansas.

La cadena de ayuda para los esclavos que buscaban huir a través de Texas involucró a estadounidenses blancos, inmigrantes alemanes y varios mexicanos y decenas de casas como las de los Jackson y los Webber, que funcionaban como refugio y escalas del largo viaje para cruzar el desierto fronterizo. Así lo relata el libro The Civil War on the Rio Grande: 1846-1876, editado por Bacha-Garza, Christopher L. Miller y Russell K. Skowronek.