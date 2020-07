Fort Hood asegura que aún no han encontrado evidencia entre la desaparición de Vanessa Guillén y las denuncias de acoso sexual

En una rueda de prensa llevada a cabo desde la base militar de Fort Hood, en Texas, se anunció que aún no hay confirmación de que los restos humanos descubiertos el martes en las inmediaciones del río León, pertenezcan a Vanessa Guillén, desaparecida desde el pasado 22 de abril, además de que no hay aún un indicio claro entre el acoso sexual denunciado por sus familiares y la desaparición de la soldado.

"En las últimas 72 horas hemos logrado mucha información sobre el caso de Vanessa Guillén, pero lo estamos manejando con las autoridades pertinentes que están encargadas de la investigación. No podemos confirmar que los restos sean o no de Guillén hasta que no se haga una prueba especial de ADN, algo que aún no tenemos", indicó el general Scott Efflandt, comandante de Fort Hood.