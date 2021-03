Perrita incendiada en Magna fue víctima de una venganza pasional del exnovio de su dueña

Una declaración jurada de la policía citada por Deseret News indica que "a través de la investigación, se encontró que (Busico) estaba en disputa con la dueña de la víctima de más de 1,200 dólares y una relación pasada que había terminado". La declaración concluye que “el señor Busico eligió específicamente como su objetivo al perro de la hija de su ex novia”.

Heywood describió en su cuenta de Facebook el doloroso estado de Dixie : "Sus riñones están fallando en este momento y sus niveles no están disminuyendo, están preocupados que las quemaduras de tercer grado se infecten y afecte a su torrente sanguíneo. Tenemos la opción de ponerla en diálisis para ver si eso ayudará a mejorar sus riñones, desafortunadamente, el costo es muy alto y no lo podemos pagar".

Callista Pearson, Gerente de Comunicaciones de Servicios de Animales del Condado de Salt Lake dijo que " ninguna mascota debe sufrir a manos de un humano . A lo largo de los años, nuestros oficiales de control de animales y personal de la clínica, han visto animales maltratados, pero esto no solo fue horrible, sino que también fue un ataque intencional contra un animal de compañía".

Heywood también explicó que si Dixie logra recuperarse no será la misma,"perderá ambos oídos, sus párpados necesitarán cirugía / reconstrucción y si la cirugía no va bien, es posible que tengan que eliminar ambos ojos. Si la piel debajo de las quemaduras del tercer grado en su abdomen no es buena piel, tendrán que hacer un injerto de la piel”.