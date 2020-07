Grupo de padres y alumnos protestó en contra de la educación remota en Salt Lake City

Sin embargo, los manifestantes alegan que las aulas son esenciales para la educación de los estudiantes, y que proporcionan una estructura a su actividad educativa que la educación remota no permite.

Entre los motivos expuestos por los manifestantes en contra de la educación remota, se pudo escuchar por ejemplo, que muchos estudiantes dependen de sus escuelas para beneficiarse de servicios a los cuales no tendrían acceso de implementarse un esquema de aprendizaje remoto. También se dijo que familias en las que ambos padres trabajan no pueden dejar menores solos en casa, o que los estudiantes de los últimos años no tendrían oportunidad de optar por becas deportivas y académicas.