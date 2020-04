“No quiero vivir aquí, quiero regresar a mi país"; Turistas en Estados Unidos en el limbo al no poder regresar a sus paises de origen

Sacramento, California ¿Qué pasará si me contagio de Coronavirus? ¿ Tendré acceso al sistema de salud si soy turista? ¿Perderé mi visa si me quedo más tiempo? ¿Qué pasará si muero por Coronavirus y estoy en Estados Unidos?

Estas son algunas de las preguntas que asaltan dia y noche a Luciana villavicencio y Feli Bautista quienes no se conocen, pero están viviendo una situación similar: Vivir una pandemia lejos de sus seres queridos y en un país que no es el suyo. Feli Bautista es originaria de Oxaca México y Luciana Villavicencio de San Salvador, El Salvador.

El abogado Mendoza reconoce que la situción migratoria de turistas en este momento puede estar sujeto a controversia "El salvador no los recibe, ese no es problema de migración es el problema de las personas, pero las personas pueden decir es un problema que no está en mis manos porque las fronteras están cerradas y ahí está el dilema, nadie es responsable" explica.



Sin conocerse, Luciana y Feli, son compañeras de una celda que no existe, esta es un situación sin precedentes, personas que desean salir de Estados Unidos de manera documentada pero no pueden hacerlo porque La Pandemia por el Coronavirus se ha convertido para ellas en una prisión con barrotes imaginarios y una condena silenciosa cuya libertad aún no está definida.

"Tengo una hija de 9 años y una madre con insuficiencia renal, me angustia pensar que les pase algo y no estoy allá, No quiero vivir aquí, quiero regresar a mi país". Lamenta Villavicencio mientras confiesa que ya lleva más de un mes en Stockton, California.