No, California no "legalizó la pedofilia" como aseguran algunos conspiradores

Según el sitio Fact Check , que se encarga de desacreditar historias falsas, el proyecto de ley impulsado por el senador estatal gay Scott Wiener estandarizaría las reglas sobre quién está obligado a estar en el registro de delincuentes sexuales del estado y no legalizaría la pedofilia.

¿Cuál es el sentido del proyecto de ley?

Actualmente en California no es legal que un joven de entre 14 y 17 años tenga relaciones sexuales consensuadas con una persona mayor de 18, lo que se puede considerar un delito grave o menor.

Sin embargo, en los casos en lo que ocurre, el juez puede considerar no incluir al infractor en el registro de delincuentes sexuales siempre que se trate de sexo vaginal y que la diferencia de edades entre el adulto y el joven sea menor a 10 años.

¿Qué dicen los conspiracionistas?

“Son tonterías”

Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola, calificó las afirmaciones de "tonterías" en una entrevista con The Associated Press: “La acusación de que de alguna manera permite la pedofilia simplemente no es cierta”, dijo Levinson.