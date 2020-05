Le piden que se vaya a México por criticar a dueña de restaurante mexicano que se opone a la ayuda de indocumentados

Critica a Jessica Martínez y Ricardo Benítez

¿Y qué dicen los Hernández?

“Yo no le puedo decir lo que tiene que hacer porque es una mujer; no le voy a decir ‘no hagas eso porque si no me divorcio de ti’. Si tenemos debates entre los dos, es un asunto muy personal. A veces no estamos de acuerdo con ciertas cosas, y eso no tiene nada de malo”, dijo José Hernández al diario angelino.