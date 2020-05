“Ha sido terrible”: así afectaron las protestas a mariachi y restaurante mexicano cuya dueña se opone a la ayuda de indocumentados

“Si esto es cierto, me hierve la sangre, hay millones de californianos desempleados que han trabajado y pagado al sistema y a los negocios que están cerrados y no han recibido ni un centavo de ayuda del Estado.

“Mi esposa tiene su propia forma de pensar. Yo no le puedo decir lo que tiene que hacer porque es una mujer; no le voy a decir ‘no hagas eso porque si no me divorcio de ti’. Si tenemos debates entre los dos, es un asunto muy personal. A veces no estamos de acuerdo con ciertas cosas, y eso no tiene nada de malo”, declaró José Hernández al diario angelino.