Candidato arrestado por supuesto lavado de dinero lidera en la carrera para concejal de Lodi

Khan dijo en un comunicado enviado a KCRA 3 que él "niega categóricamente las acusaciones relacionadas con un negocio que no es mí propiedad. Creo que mis oponentes políticos han inventado esta acusación para dañar mi reputación y hacer sus campañas para el Ayuntamiento de Lodi".

"Quiero asegurarles a los residentes del lado este de Lodi que no dejaré de luchar por ustedes para asegurar que nuestro vecindario ya no sea descuidado y tenga una voz poderosa en el Ayuntamiento. Continuaré abogando por mi comunidad y pediré que los votantes no permitan tácticas políticas de difamación motivadas para influir en su decisión el día de las elecciones ".