El censo es vital para construir más escuelas y hospitales en una de las áreas de mayor crecimiento en California

En el valle se encuentran once de los 20 condados de California que crecieron a mayor velocidad entre 2010 y 2019. Algunas familias se mudan a la zona atraídos por las fuentes de trabajo en el área de la agricultura o buscando costos de vivienda más razonables. En Modesto, menciona Rodríguez, ha aumentado el tráfico considerablemente. “El rush hour ha cambiado mucho. Los datos del censo pueden ayudar a que se invierta adecuadamente en la infraestructura allí”.

Según los datos de CNC Education Fund , más de 2.8 millones de personas en el Valle de San Joaquín no tienen acceso a agua potable. El agua contaminada puede derivar en problemas de cáncer o tiroides, entre otros. Muchas de las comunidades de bajos recursos invierten más del 10% de sus ingresos en comprar agua embotellada.

“Cuando hablamos con los representantes del condado (para solicitar financiamiento), lo que nos responden es que no mucha gente que vive allí. Lugares como Planada, Dinuba, Butte, Kern o Arbon –de los condados Merced y Tulare– tienen problemas de infraestructura, escuelas y hospitales. Lo que ayudaría el censo no es solo definir que se vaya a construir una escuela, sino qué tan grande debe ser esa escuela. Igual ocurre con los hospitales”, explica Rodríguez. En la página web de la Coalición Cuenta Conmigo también se menciona la significativa escasez de médicos e instalaciones médicas en la Región 4 de California, que incluye diez condados del valle de San Joaquín.

400 personas por día

Según la experiencia en censos anteriores, los inmigrantes, con poco conocimiento del idioma inglés, de bajos recursos o que habitan viviendas multifamiliares, suelen participar menos en el censo. En California, 24% de los latinos vive en situación de pobreza, en comparación con 18% de los afroamericanos, 16% de los asiáticos y 13% de blancos, según datos del Public Policy Institute of California para 2017.