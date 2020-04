10 consejos para ir al supermercado en tiempos de coronavirus

SACRAMENTO, California. — Los supermercados son uno de los negocios esenciales que la gente es permitida visitar durante la pandemia de coronavirus, pero tanto los negocios como los departamentos de salud piden que se tomen precauciones antes, durante y después de las compras de comida para no arriesgar la salud de los empleados o los visitantes.

1. VE SÓLO CUANDO SEA ESENCIAL. Aprovecha para comprar despensa para una semana o más días. Es muy importante que no compres en exceso, y si no es necesario no compres productos que forman parte de la lista de WIC, ya que las familias necesitadas dependen de que estos productos estén disponibles.