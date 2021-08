Todo listo para el recibimiento de Jasmine Camacho-Quinn y la Delegación de Puerto Rico

“Lo que vamos a hacer es una caravana que el pueblo la pueda seguir. Nadie se baja, nadie se monta. Una caravana en la zona metropolitana (de San Juan) y Trujillo Alto. No va a ver una actividad masiva de celebración, no la vamos a contemplar dentro del Covid-19, por razones obvias. No vamos a propiciar el contagio ni del pueblo, ni de nuestra delegación, ni de nuestra medallista que todavía tiene compromisos deportivos que atender en las próximas semanas”, abundó en los detalles la máxima dirigente olímpica puertorriqueña.