Médico puertorriqueño vacunado se contagia de la variante delta del coronavirus

“Afortunadamente al ella estar vacunada no tuvo complicaciones pulmonares severas, que requirieran atención en el hospital, pero no quiero ni pensar lo que pudo haber pasado si ella no hubiera tenido la vacuna. Ya gracias a Dios ella se encuentra bien, nosotros cumplimos con el periodo de cuarentena recomendado y pudimos regresar hoy a Puerto Rico”, declaró en entrevista.