“Tu eres mi tóxico, yo soy tu tóxica”: Lo que decía la enfermera de Barranquitas en redes sociales sobre su relación

“La llamada cada 3 minutos NO es normal, El mensaje con faltas de respeto NO es normal, El NO dejarte salir sola NO es normal, El que bebe y siempre termina en Guerra NO es normal, El puño encima de la mesa NO es normal, La Botella rota para liberar coraje NO es normal !!!! DEJEMOS DE ESTAR MINIMIZANDO CONDUCTAS que en un futuro te darás cuenta que son las señales que tantas veces tuviste para poder terminar tu Relación !!!!”, se lee en un mensaje que acompaña a las fotografías en facebook publicadas por una usuaria identificada como Yarelis Hazel Maldonado.