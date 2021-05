Con “cacerolazo”, exigen a Pierluisi que cancele el contrato de LUMA Energy

Reciben apoyo

De otra parte, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, acusó al secretario de Estado, Larry Seilhamer, de engañar y mentirle al pueblo puertorriqueño al firmar un acuerdo, a nombre del denominado Comité Timón, con LUMA Energy que no pasa de ser “un acto simbólico que no tiene validez ni es reconocido legalmente”.

Piden revelar acuerdos

“Este gobierno habla tanto de transparencia, pero no son para nada transparentes. Dijeron que harían público el documento, pero al momento no lo han hecho por lo que pedimos copia de lo acordado para conocer la formalidad de cada instrumentalidad que aprobó los compromisos. Decir de la boca para afuera y firmar un papel que todavía nadie ha visto diciendo que LUMA no se irá luego de un huracán no garantiza nada. Como único se garantizaba era enmendando el contrato y eso no ocurrió hoy”, insistió.