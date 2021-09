Uno de cada 5 pacientes de covid-19 corre riesgo por los apagones en la Isla

“Esa es mi preocupación con todo esto (los apagones), los pacientes (de covid-19) que hemos mandado a sus casas con asistencia de oxígeno”, dijo el médico. “En los hospitales, no hay problema porque, desde el huracán María, todos tienen plantas (eléctricas), pero los no vacunados que sobreviven y necesitan oxígeno, esos son los que me preocupan”.