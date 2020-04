IRS advierte sobre esquemas de fraude y robo de identidad en medio de la emergencia por el coronavirus

El IRS y su División de Investigación Criminal han visto una ola de esquemas de “phishing” nuevos y en evolución contra los contribuyentes. En la mayoría de los casos, el IRS depositará pagos de impacto económico en la cuenta de depósito directo de los contribuyentes previamente provistos en las declaraciones de impuestos. Aquellos contribuyentes que hayan presentado previamente pero no hayan proporcionado información de depósito directo al IRS podrán proporcionar su información bancaria en línea a un portal seguro recientemente diseñado en IRS.gov a mediados de abril. Si el IRS no tiene la información de depósito directo de un contribuyente, se enviará un cheque a la dirección en el archivo. Los contribuyentes no deben proporcionar su depósito directo u otra información bancaria para que otros ingresen en su nombre en el portal seguro.

El IRS les recuerda a los jubilados, incluidos los destinatarios de los Formularios SSA-1099 y RRB-1099, que nadie de la agencia se comunicará con ellos por teléfono, correo electrónico, correo postal o personalmente para solicitar cualquier tipo de información para completar su pago de impacto económico. , a veces también referidos como descuentos o pagos de estímulo. El IRS está enviando estos pagos de $ 1,200 automáticamente a los jubilados; no se necesita ninguna acción adicional o información de su parte para recibir esto.