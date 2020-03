Industria turística toma medidas ante propagación del coronavirus

- Reforzar su sistema inmunológico antes de su viaje - Vacunarse contra la influenza para descartar posibilidades - A parte de los tradicionales artículos que generalmente recomendamos que se viaje como: hand sanitizer, medicamentos para dolores de cabeza o síntomas leves de catarro, anti diarrea, etc, ahora debemos añadirle: toallas mojadas desinfectantes que puedan utilizar para limpiar áreas que vayan a estar en contacto. - Realmente aunque los expertos no se recomienda usar las mascarillas, yo realmente utilizaría la versión respiratoria sobre todo para vuelos de larga duración.

"En el caso particular de los cruceros, creo que es importante señalar algunas estadísticas y protocolos de salubridad que utilizan y así poner en perspectiva para tener claro el volumen de pasajeros vs el posible", añadió.

- Pago finales para junio y julio serán extendidos hasta 90 días antes de la salida.

- Hasta 60 días antes de la salida, la empresa aceptará transferir reservaciones a otro crucero que navegue en o antes del 30 de junio de 2020. El cambio debe ser de igual o mayor valor y la diferencia aplicará al valor actual y las penalidades se obviarán.

- Si un cliente decide no viajar y deciden hacer cambio de nombres parciales, no se cobrará penalidad siempre y cuando se haga dentro de os 45 días antes de la salida del crucero, esto no aplicará a otros servicios comprados.

- Clientes con boletos de avión comprado a través de NCL se le permitirán hacer cambio de nombre siempre y cuando no hayan sido emitidos. Si es dentro de los 45 días y desean hacer cambios de nombres, deberán costear la penalidad que aplique la línea de crucero.