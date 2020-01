Hasta el 15 de febrero serán inspeccionadas todas las escuelas de Puerto Rico

A preguntas del presidente de la Comisión en torno a las firmas que están inspeccionando las escuelas, la AEP manifestó que tienen dos compañías de ingenieros contratadas para las inspecciones y que en los próximos días estarán contratando compañías adicionales. “Están tarde, y vuelve a aflorar el desastre de planificación. Me preocupa también que la directora ejecutiva de la AEP no haya podido mencionar en la vista pública el nombre de una sola de las dos firmas de ingenieros contratadas para realizar las inspecciones. Definitivamente, todas las escuelas públicas no estarán inspeccionadas para la fecha que el Departamento de Educación se comprometió”, agregó Rivera Ortega.