Exgobernador de Puerto Rico impulsa legislación para evitar gastar fondos públicos en algunas primarias presidenciales

El proyecto de la Cámara de Representantes 2535 propone enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979 con el fin de establecer que en ocasiones que no exista más de un candidato formalmente en campaña por partido, o cuando los posibles candidatos de un mismo partido se retiren o suspendan su campaña quedando solo un candidato viable, o cuando todos los posibles candidatos hayan endosado a un sólo candidato, no se justifica el uso de fondos públicos y, por ello, no se realizarán primarias presidenciales.