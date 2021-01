Gobernador de Puerto Rico auditará la deuda pública y podría enmendar la reforma laboral

¿Qué dispuso la nueva ley?

¿Qué dice Pierluisi?

“Hay algo que a mí no me agrada de esa reforma. Y es que ha causado que potencialmente puedas tener en una misma empresa dos clases de trabajadores: los que están sujetos a la reforma y los que no, porque esa reforma —si recordamos— fue de aplicación prospectiva”, increpó Pierluisi en entrevista con el diario.