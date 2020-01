Alcalde de Guayanilla afirma que ayer el refugio no era seguro, pero ahora sí lo es

En el video que fue divulgado por las redes sociales el alcalde advertía, visiblemente molesto, a los refugiados sobre los riesgos de quedarse en el lugar. “Yo no tengo problema si usted se quiere quedar aquí, lo puede hacer bajo su riesgo. Si tiene niños, no se va a poder quedar. Hay una responsabilidad por parte nuestra”, indicaba Torres. Cuando uno de los damnificados protestó airadamente, el alcalde reaccionó: “Amigo, yo no te he faltado el respeto a ti, para que tú me faltes el respeto. Lo voy a decir desde ahora, yo no vine aquí a que me falten el respeto”.