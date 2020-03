Residentes del Campamento La Luna en Guánica reclamaron este lunes su derecho a mejores condiciones de vivienda mientras le hacen frente al coronavirus y denunciaron que el Municipio les hizo firmar un documento exonerándolos de responsabilidad.



¨"El 75% de los residentes del campamento son personas mayores. Muchos firmaron el papel sin entender lo que implica. Nos están echando la culpa a nosotros por no tener un lugar donde vivir, como si tuviéramos otras altenernativas. Lo que han ofrecido son viviendas en Bayamón, Juncos, Las Marías. Esa no es una opción, es sacarnos del barrio", dijo William Martínez, líder del campamento.



¨"Tenemos a un vecino de mas de 80 años que está solo y sin familia. ¿Cómo lo van a sacar del lugar donde está la gente que puede ayudarlo? ¿Por qué le van a negar pasar sus últimos años con la gente que conoce?", añadió.



"Al firmar el documento de una página, la persona reconoce que el Municipio le orientó sobre el coronavirus y marca las razones por las cuales permanece en el campamento y las ayudas que ha solicitado o recibido. Al final de la lista se establece que: es mi intención permanecer en el refugio, pese a las orientaciones que he recibido de las diferentes agencias gubernamentales y dependencias municipales desde la emergencia del terremoto y la emergencia de la pandemia del coronavirus. ¨Relevo al Municpio de Guánica de toda responsabilidad por la decisión que he tomado", explicó Martínez.



Alcalde de Guánica aclara situación con residentes en campamentos en su municipio



Sin embargo, el alcalde del Municipio de Guánica, Santos Seda Nazario “Papichy”, aclaró estas versiones de los residentes de los campamentos que aún quedan en su municipio y alegan abandono por parte de la administración municipal y que aún no se les ha resuelto su situación de vivienda.

“Realmente me siento muy indignado y defraudado con algunos residentes de los 4 campamentos que existen en mi municipio por comentarios que han hecho a algunos miembros de la prensa de este país, en el sentido de que residen en esos campamentos porque este servidor y la Administración Municipal, no hemos hecho gestiones para resolver su problema de vivienda como secuela de los sismos que han afectado a nuestro querido pueblo”, expresó el alcalde.

“El pueblo de Puerto Rico sabe cómo hemos atendido con compromiso y responsabilidad toda este terrible situación. Al día de hoy hemos repartido miles de dólares en ayudas gracias a la colaboración del gobierno central, de los recursos disponibles en el municipio y sobretodo del pueblo de Puerto Rico y la diáspora, que se han desbordado en ayuda para nuestro pueblo. Todos los barrios de nuestro municipio recibieron esta ayuda directamente. Nuestro municipio no tenía ningún almacén, fui muy estricto e impartí instrucciones de que inmediatamente llegaran a nuestro municipio las ayudas, se repartieran, se indicara el barrio o sector al cual se dirigirían y así se hizo. Teníamos un equipo de capital humano de la Administración Municipal atendiendo esto. Decir que yo no he atendido a cada sector y que no se les ha brindado ayuda es una mentira malintencionada y tengo que llamarlo de esa forma porque no hay otra. Yo hablo de frente y sin ocultarme pues me siento muy decepcionado con estas personas que han estado acusándonos de abandono y falta de atención a sus problemas de vivienda, realmente desconozco sus intenciones pero me da mucha pena que tenga que salir a responder por estos ataques viciosos contra mi persona, los cuales no entiendo cuál es el propósito”, dijo muy indignado Santos Seda.

“En términos de vivienda nosotros llegamos a tener más de mil refugiados en el Refugio Oficial que estuvo en el Coliseo y luego en el Tent Camp administrado por la Guardia Nacional de Puerto Rico y el municipio, y un total de más de veinticinco campamentos a través de todas las comunidades. Al día de hoy el Campamento Oficial ya no existe. Este servidor con nuestro equipo de trabajo nos aseguramos que todos y cada uno de los participantes del mismo a través de bouchers, ayuda económica o vivienda publica, hoy estén acomodados en una vivienda segura y digna. Aun reconociendo que nuestra responsabilidad vicaria era con el Refugio Oficial asumimos la responsabilidad de atender cada uno de los campamentos establecidos por los mismos residentes a través de todos los barrios y sectores. De ese total de residentes en campamentos solo quedan al día de hoy 4 campamentos con 17 familias residentes”, detalló el alcalde.

El alcalde además, detalló con nombres y apellidos cada uno de los casos de las familias que ha ayudado.

“Soy una persona seria y nunca utilizo la mentira como respuesta, ante la falsedad y calumnia de las personas que se han prestado para esta componenda que no entiendo la razón ni la intención de esta acusación, voy a proporcionarles el detalle en cada uno de los casos y lo que hemos hecho por cada familia, según el documento que fue parte de ese censo y que lo firmaron de manera libre y voluntaria. Comencemos caso por caso: Angélica Rivera Padilla, su residencia tuvo daños pero FEMA rechazó el caso, está en gestiones con la dueña de la casa para realojarse y se le envió ingeniero estructural que catalogó de amarillo la casa, decidió permanecer en el campamento; Ernesto Figueroa, recibió $700 dólares de aprobación de FEMA para rentar residencia pero alega que no encuentra residencia, se le ofreció Vivenda Pública en Mayagüez mientras tanto, decidió permanecer en el refugio y relevó de responsabilidad al municipio; Ramón Ayala, su residencia tuvo daños y FEMA le aprobó $160 para renta, pese a las orientaciones decidió permanecer en el campamento y relevó al municipio de responsabilidad; Julián Camacho, su casa es rentada , propietario no radicó ayuda de FEMA y están buscando donde volver a alquilar; Sonia Auffatt, radicó petición a FEMA, le aprobaron renta pero no encuentra casa, su intención es permanecer en campamento y relevó al municipio de responsabilidad; Nilsa Alicea, está en espera de reparaciones a su vivienda, decidió permanecer en campamento y relevó al municipio de responsabilidad, entre otros, detalló el alcalde.

Finalizó diciendo que: “Nuestro pueblo es inteligente , conoce y sabe quiénes son las personas mal intencionadas, con agendas personales y lamentable te politiqueras, que quieren empanar nuestra gestión y hacernos danos. Esa pequeña minoría les digo: mi corazón es tan grande y mi compromiso tan genuino que ninguno de ustedes me sacará de mi camino ni de mi meta, Guánica es mi amor y mi pasión”.

