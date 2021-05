Los republicanos quieren restaurar la regla de búsqueda de trabajo para los beneficios por desempleo en Pensilvania

HARRISBURG, PA- Los republicanos en la Legislatura controlada por el Partido Republicano de Pensilvania están avanzando en la legislación para restablecer los requisitos de búsqueda de trabajo para las personas que reclaman beneficios de desempleo, con una encuesta que muestra que los trabajadores no están aceptando trabajos vacantes a una tasa récord.

Wolf no hace comentarios

La oficina de Wolf no dijo si apoya o se opone al proyecto de ley, solo que lo revisaría en caso de que fuera aprobado por la Legislatura.

Menos empleados

La Federación Nacional de Empresas Independientes informó que su encuesta de marzo a los propietarios de pequeñas empresas encontró que el 42% informó de plazas de trabajo que no pudieron cubrir, un récord que fue 20 puntos más alto que el promedio histórico de 48 años del 22%.

“Es un problema común, es un problema nacional, no solo en nuestro estado, pero creo que nuestro estado ha exacerbado el problema al no restablecer el requisito de búsqueda de trabajo y con el gobierno federal ahora dando más dinero a las personas que cobran desempleo, no hay un gran incentivo para que regresen ”, dijo Greg Moreland, director ejecutivo del capítulo de NFIB de Pensilvania.